Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн официально развелись – СМИ

Развод знаменитостей продолжался около 1,5 года

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн Фото: Getty Images

Американский актер Ченнинг Татум, который снова встречается с певицей Джесси Джей, официально развелся с Дженной Дьюэн. Бракоразводный процесс знаменитостей продолжался почти два года.

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Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн расторгли брак еще в ноябре 2019 года, однако бумаги не были действительными, так как вопрос опеки над общей дочерью актеров не был закрыт, сообщает People.

Экс-супруги договорились, что будут иметь равное количество дней для проведения с малышкой Эверли. И Ченнинг, и Дженна будут участвовать в воспитании девочки.

Кроме этого, Татум и Дьюэн договорились не показывать лицо дочери в социальных сетях и не использовать ее имя для любых прибыльных проектов или интервью.

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Ченнинг и Дженна начали встречаться в 2006 году после знакомства на съемках фильма "Шаг вперед". В этом же году они поженились, а в 2013-м у них родилась девочка, которую назвали Эверли Элизабет Мейзел Татум. 2 апреля 2018 года пара объявила о разводе.

Сейчас оба актера активно строят свою личную жизнь. Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей, а вот Дженна ожидает ребенка от актера Стивена Кази.

Джесси Джей и Ченнинг Татум Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Дженна Дьюэн публично поддержала новую пассию Ченнинга Татума.

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