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Ченнинг Татум подогрел слухи о романе с известной певицей

Артист поддержал Джесси Джей на ее концерте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Ченнинг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum
Ченнинг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum

Голливудский актер Ченнинг Татум, который не так давно начал бракоразводный процесс с женой, подогрел слухи о своем романе с певицей Джесси Джей. На днях Ченнинг посетил концерт исполнительницы, о чем сообщил в своем Instagram.

В фотоблоге Татум выложил фото с выступления Джесси и очень тепло отозвался о событии, которое состоялось в Лондоне в концертном зале Альберт-холл.

"Эта женщина просто вылила свое сердце на сцену Альберт-холл. Тот, кто был там, стал свидетелем чего-то особенного. Вот это да", – написал восхищенный актер.

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Ченнинг Татум побывал на концерте предпологаемой возлюбленной Джесси Джей
Фото: instagram.com/channingtatum

В своих сторис он также добавил фрагмент с выступления Джесси Джей.

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Джесси Джей
Фото: instagram.com/jessiej

Отметим, что слухи вокруг романа Ченнинга Татума и Джесси Джей ходят с октября. Тогда пару застали во время романтического свидания в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле.

Кстати, сама Джесси также не упускает случая подлить масла в огонь. Совсем недавно она эмоционально поздравила актера с выходом его шоу Magic Mike Live. Свой пост артистка сопроводила множеством смайликов с неоднозначным подтекстом.

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Ченнинг Татум Джесси Джей
Источник: "Сегодня"
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