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Ченнинг Татум вновь судится с бывшей женой из-за дочери

Актеру якобы не дают видеться с ребенком

Инна Петрова
Сегодня, 10:17

Ченнинг Татум, который в апреле этого года расстался с Джесси Джей, снова подал в суд на Дженну Дьюэн. Актер решил судиться с бывшей женой за право опеки над их общей 6-летней дочерью Эверли. Отметим, что это не первый иск Татума. Ранее он уже судился с экс-супругой из-за ребенка.

Кроме того, бракоразводный процесс Ченнинга Татума и Дженны Дьюэн затянулся на долгое время. Пара официально развелась лишь в январе 2020 года.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Фото: Getty Images

По информации издания Mirror, у бывших супругов снова возникли разногласия на почве совместной опеки над общей дочерью. Из-за пандемии коронавируса Дженна стала считать общение Татума с их 6-летней дочерью небезопасным.

Поводом послужило то, что 26 апреля, несмотря на период самоизоляции, Ченнинг весело отметил свое сорокалетие в компании друзей и Джесси Джей, с которой он уже сходился и расходился несколько раз, утверждают инсайдеры.

Известно, что Ченнинг Татум обратился в суд Лос-Анджелеса с просьбой назначить специального консультанта, который помог бы ему достичь соглашения с мамой его дочери.

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Напомним, что недавно хореограф Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром.

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