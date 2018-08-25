Черви, мертвецы и похороны в новом клипе Imagine Dragons на песню Natural

Imagine Dragons презентовали ролик на песню Natural в стиле хоррор

Новый клип Imagine Dragons. Фото: Getty

Американские рокеры Imagine Dragons, которые вот уже 31 августа дадут концерт в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках тура в поддержку пластинки Evolve, презентовали клип на композицию Natural.

Релиз самого сингла состоялся еще 17 июля, после чего композиция сумела добраться до 34-й строчки американского хит-парада Billboard Hot 100.

А вот новому клипу может смело позавидовать хоррор-кинематограф. Поскольку в нем есть и странные, явно уже неживые персонажи, и заброшенный дом, кишащий червями, и солист группы Дэниел Рейнольдс, копающий могилу собственной невесте.

Напомним, ранее украинский коллектив "Океан Эльзы"выпустил клип на песню "Без тебе" – первый за два года сингл. В видео авторства Анны Бурячковой Святослав Вакарчук ездит по американским провинциям, где встречает исключительно близнецов — идентичные девушки наливают ему кофе в забегаловках, одинаковые мужчины встречаются в дороге и за барной стойкой, а в финале музыкант находит собственную родственную душу на закате у океана.



