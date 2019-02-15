Что будет в пятом выпуске "Голос країни 9"

Один из участников попытается покорить сердце Тины Кароль

Юрий Горбунов и Катерина Осадчая Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 17 февраля, в 21:00 зрители увидят пятый выпуск "слепых прослушиваний" самого вокального проекта "Голос країни-9" с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan и ведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.

"Голос страны-9" – это сезон невероятных голосов и ранее неизвестных талантов из народа. Уже почти завершается этап слепых прослушиваний, а не все тренеры собрали свои команды. Так, среди тренерской четверки пока лидирует MONATIK. В его команду уже вошли 12 участников.

Уже в воскресенье мы увидим сможет ли Даниил Однораленко покорить сердце Тины Кароль. Вокалист из восточной Украины выйдет на сцену ради того, чтобы Тина его услышала.

Голос країни 9 Фото: пресс-служба

"Я считаю, что Тина Кароль является душой украинского народа. Выйти на сцену "Голос країни" – это для меня подвиг, потому что я увижу Тину, и она услышит меня. Сегодня я буду петь для нее", – говорит Даниил Однораленко.

Также на сцену "Голос країни" выйдет 32-летний участник второго сезона "Танцев со звездами" Сергей Костецкий. Танцовщик попытается покорить сердца тренеров зажигательной песней Elvis Presley "A little less".

А Дария Телитченко с Харькова пришла на "Голос країни", чтобы тренеры и вся Украина оценили ее талант, а не судили по внешности, найдется ли для нее место на сцене.

"Я пришла на "Голос", потому что это тот проект, на котором не оценивают внешние параметры. Здесь оценивают талант!", – отмечает Дария.

Напомним, на "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль.

Ранее мы сообщали прошел четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни 9".

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