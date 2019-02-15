Что будет в пятом выпуске "Голос країни 9"
Один из участников попытается покорить сердце Тины Кароль
В это воскресенье, 17 февраля, в 21:00 зрители увидят пятый выпуск "слепых прослушиваний" самого вокального проекта "Голос країни-9" с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan и ведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.
"Голос страны-9" – это сезон невероятных голосов и ранее неизвестных талантов из народа. Уже почти завершается этап слепых прослушиваний, а не все тренеры собрали свои команды. Так, среди тренерской четверки пока лидирует MONATIK. В его команду уже вошли 12 участников.
Уже в воскресенье мы увидим сможет ли Даниил Однораленко покорить сердце Тины Кароль. Вокалист из восточной Украины выйдет на сцену ради того, чтобы Тина его услышала.
"Я считаю, что Тина Кароль является душой украинского народа. Выйти на сцену "Голос країни" – это для меня подвиг, потому что я увижу Тину, и она услышит меня. Сегодня я буду петь для нее", – говорит Даниил Однораленко.
Также на сцену "Голос країни" выйдет 32-летний участник второго сезона "Танцев со звездами" Сергей Костецкий. Танцовщик попытается покорить сердца тренеров зажигательной песней Elvis Presley "A little less".
А Дария Телитченко с Харькова пришла на "Голос країни", чтобы тренеры и вся Украина оценили ее талант, а не судили по внешности, найдется ли для нее место на сцене.
"Я пришла на "Голос", потому что это тот проект, на котором не оценивают внешние параметры. Здесь оценивают талант!", – отмечает Дария.
Напомним, на "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль.
Ранее мы сообщали прошел четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни 9".
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