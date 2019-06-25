Что было с телом Майкла Джексона после смерти: жуткие детали

В честь годовщины смерти следователи раскрыли подробности

Майкл Джексон Фото: Getty Images

Десять лет назад, 25 июня, из жизни ушел не просто певец, а целая музыкальная эпоха - Майкл Джексон. В честь годовщины его смерти следователи и детективы рассказали о состоянии тела поп-короля после смерти.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

Как сообщает The Sun, следователи, которые осматривала тело Майкла Джексона сразу после смерти, обнаружили на голове певца серьезные раны.

"Самое первое, на что я обратил внимание, это была его голова. Потому что всегда, когда он был на публике, носил парик. Глядя на его кожу, верхняя часть головы была в серьезных ранах", – рассказал один из следователей.

Поскольку король музыки еще в далеком 1984 году получил во время съемок рекламы Pepsi серьезные ожоги головы, у него со временем начали выпадать волосы и ему пришлось носить парик, а также принимать мощные обезболивающие.

"Я не оправдываю то, что он употреблял сильные лекарства, но та боль, которую он испытывал, была невыносимой", – отметил один из детективов Скотт Смит.

Полицейские также отметили, что Джексон в свои 50 лет был относительно здоровым человеком и "не должен был умереть". Кроме этого, следователи рассказали, что нашли в его спальне такие странные предметы, как детские куклы, иголки, доску объявлений с фото маленьких детей и прочее. Напомним, что ранее Джексона обвиняли в растлении несовершеннолетних.

Напомним, после выхода скандального фильма "Покидая Неверленд", три крупнейшие радиостанции в Канаде сняли с ротации песни поп-короля. С официальным заявлением выступил директор по маркетингу и коммуникациям медиахолдинга Cogeco Media Кристен Дикер. Реакция на киноленту проявилась и в Великобритании. Дело в том, что знаменитую скульптуру Майкла Джексона в Лондоне решили снести.

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