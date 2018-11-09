Что было за кулисами шоу Victoria`s Secret: фото моделей
"Ангелы" позировали фотографам, делали селфи и активно готовились к показу
Вчера, 8 ноября, в Нью-Йорке прошел грандиозный и яркий показ знаменитого бренда Victoria`s Secret. На подиум вышли самые знаменитые и "горячие" модели мира.
Перед показом в гримерке, как всегда, собрались все "ангелы". Макияж, маникюр, педикюр, укладка – подготовка к шоу шла полным ходом. С лиц девушек не сходили улыбки. Модели то и дело фотографировали себя, раздавали комментарии прессе, а иногда и позировали фотографам в соблазнительных черных халатиках. Отметим, что "ангелы" Victoria’s Secret — наиболее известные модели, представляющие продукцию компании.
Напомним, что в последний раз на подиум Victoria`s Secret вышла знаменитая модель Адриана Лима. Модель прошлась по подиуму в эффектном наряде с традиционными "ангельскими" перьями. Лима не могла сдержать слез. Отметим, что впервые на подиум в качестве "ангела" Адриана вышла в 1999 году.
Напомним, Эльза Хоск появилась на подиуме в Fantasy Bra за один миллион долларов. На его создание ушло немало серебра и 2100 бриллиантов.