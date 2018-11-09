Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Что было за кулисами шоу Victoria`s Secret: фото моделей

"Ангелы" позировали фотографам, делали селфи и активно готовились к показу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Стелла Максвелл на Victoria`s Secret. Фото: AFP
Стелла Максвелл на Victoria`s Secret. Фото: AFP

Вчера, 8 ноября, в Нью-Йорке прошел грандиозный и яркий показ знаменитого бренда Victoria`s Secret. На подиум вышли самые знаменитые и "горячие" модели мира.

Перед показом в гримерке, как всегда, собрались все "ангелы". Макияж, маникюр, педикюр, укладка – подготовка к шоу шла полным ходом. С лиц девушек не сходили улыбки. Модели то и дело фотографировали себя, раздавали комментарии прессе, а иногда и позировали фотографам в соблазнительных черных халатиках. Отметим, что "ангелы" Victoria’s Secret — наиболее известные модели, представляющие продукцию компании.

Стелла Максвелл
Фото: AFP
Стелла Максвелл
Фото: AFP
Роми Стрейд
Фото: AFP
Марта Хант
Фото: AFP
Белла Хадид
Фото: AFP
Ясмин Вейналдум
Фото: AFP
Джози Кансеко
Фото: AFP
Джози Кансеко
Фото: AFP
За кулисами шоу Victoria`s Secret
Фото: AFP
Келли Гейл
Фото: AFP
Роми Стрейд
Фото: AFP
Тейлор Хилл
Фото: AFP
Майя Коттон
Фото: AFP
Софи Ровенстин
Фото: AFP
Софи Ровенстин
Фото: AFP
Роми Стрейд
Фото: AFP
Лорена Рей
Фото: AFP
Алексина Грэм
Фото: AFP
Ясмин Вейналдум
Фото: AFP
Бехати Принслу
Фото: AFP
Херриет Пол, Тейлор Хилл, Грейс Бол
Фото: AFP
Тейлор Хилл
Фото: AFP
Барбара Палвин
Фото: AFP
Кендалл Дженнер
Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: AFP
1/26
 

Напомним, что в последний раз на подиум Victoria`s Secret вышла знаменитая модель Адриана Лима. Модель прошлась по подиуму в эффектном наряде с традиционными "ангельскими" перьями. Лима не могла сдержать слез. Отметим, что впервые на подиум в качестве "ангела" Адриана вышла в 1999 году.

Напомним, Эльза Хоск появилась на подиуме в Fantasy Bra за один миллион долларов. На его создание ушло немало серебра и 2100 бриллиантов. 

Еще несколько материалов по теме:
Эмили Ратаковски в коротком топе и без бюстгальтера посетила баскетбольный матч Victoria’s Secret Fashion Show 2018: все, что нужно знать о событии Полностью обнаженная Хайди Клум показала дерзкое фото
шоу модель Victoria`s Secret
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров