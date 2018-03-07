Что делать, когда запятнал любимую вещь: советы Александра Педана

Три способа от ведущего "Дешево и сердито"

Что делать, когда запятнал любимую вещь? Пытаться отчистить? У Александра Педана – свои советы. Он предлагает перекрасить вещь. Ниже – три способа от ведущего "Дешево и сердито", для которых понадобится минимум времени и минимум денег.

Лайфхак №1. Перекрасить футболку зеленкой

Что нужно? Вода, соль, зеленка и старая футболка.

Что делаем? Набираем в ведро 2,5 литра воды 40-градусной температуры. Выливаем туда зеленку. Добавляем 10 ложек соли, чтобы цвет держался на ткани. Погружаем в зеленый раствор предварительно замоченную в обычной воде старую футболку. 15 минут помешиваем. Оставляем еще на полчаса в растворе, вынимаем и сушим.

Что получаем? Новую футболку стильного ментолового цвета.

Сколько тратим? 2,60 грн – на зеленку и 60 к. – на соль.

Лайфхак №2. Нанести на футболку модный принт

Что нужно? Старая футболка и термотрансферная бумага для тканей.

Что делаем? Ищем в интернете узор. Распечатываем его на термотрансферной бумаге. Вырезаем. Печатной стороной прикладываем к футболке и утюжим в течение 2-3 минут. Готово

Что получаем? Эксклюзивную футболку с узором, рисунком или надписью.

Сколько тратим? 29 гривен за 2 листа бумаги.

Лайфхак №3. Нанести на футболку модный принт через картофель

Что нужно? Старая футболка, большая картофелина, акриловые краски и кисточка.

Что делаем? Превращаем картофелину в штамп. Для этого разрезаем ее пополам, на внутреннюю часть наносим рисунок и отсекаем лишнее. Распределяем по картофельному штампу акриловую краску, а затем с его помощью переносим рисунок на футболку. Даем высохнуть.

Что получаем? Стильную надпись вместо пятен.

Сколько тратим? 2 грн – на краски. И на картофель, если не нашли его дома.

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