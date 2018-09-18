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Что он делает? Антонио Бандерас взорвал сеть странными движениями рук

Актер странно аплодировал на церемонии вручения премии "Эмми-2018"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Антонио Бандерас. Фото: Getty
Антонио Бандерас. Фото: Getty

Церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми-2018", на красной дорожке которой собралось множество голливудских звезд, удивила не только красивыми нарядами, но и забавными моментами. Так, например сеть рассмешил известный актер Антонио Бандерас, который сидя в зале делал странные движения руками. На видео можно заметить, как актер аплодирует тремя пальцами одной руки.

Пользователи сети сравнили аплодисменты Бандераса с техническими хлопками из фламенко. А также юзеры вспомнили "хлопки Гринча" от Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017".

Напомним, 17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Эмми". Лучшим драматическим сериалом объявили "Игру престолов".

Сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград "Эмми" – смотрите видео:


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актер антонио бандерас Эмми-2018
Источник: "Сегодня"
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