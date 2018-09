Что он делает? Антонио Бандерас взорвал сеть странными движениями рук

Актер странно аплодировал на церемонии вручения премии "Эмми-2018"

Церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми-2018", на красной дорожке которой собралось множество голливудских звезд, удивила не только красивыми нарядами, но и забавными моментами. Так, например сеть рассмешил известный актер Антонио Бандерас, который сидя в зале делал странные движения руками. На видео можно заметить, как актер аплодирует тремя пальцами одной руки.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ

Пользователи сети сравнили аплодисменты Бандераса с техническими хлопками из фламенко. А также юзеры вспомнили "хлопки Гринча" от Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017".

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC