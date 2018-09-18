Что он делает? Антонио Бандерас взорвал сеть странными движениями рук

Актер странно аплодировал на церемонии вручения премии "Эмми-2018"

Антонио Бандерас. Фото: Getty

Церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми-2018", на красной дорожке которой собралось множество голливудских звезд, удивила не только красивыми нарядами, но и забавными моментами. Так, например сеть рассмешил известный актер Антонио Бандерас, который сидя в зале делал странные движения руками. На видео можно заметить, как актер аплодирует тремя пальцами одной руки.

Пользователи сети сравнили аплодисменты Бандераса с техническими хлопками из фламенко. А также юзеры вспомнили "хлопки Гринча" от Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар-2017".

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC — Mike Lopes (@MichaelLopriore) 27 лютого 2017 р.

Напомним, 17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Эмми". Лучшим драматическим сериалом объявили "Игру престолов".

Сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград "Эмми" – смотрите видео:



