"Что с волосами?" Надя Дорофеева в откровенном наряде показала новое фото

На снимке артистка сидит на черном кожаном диване

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярного украинского дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая не так давно выступила в качестве диджея на одной из столичных вечеринок, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото.

На снимке артистка сидит на черном кожаном диване вместе с мужем Владимиром Дантесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Ноя 2018 в 1:18 PST

Подписчики звезды обратили внимание на ее новый образ: "Надя, лучше бы ты не стриглась и не красилась", "Что у Нади с волосами постоянно?", "Надя, зачем ты покрасила свои шикарные волосы? Я так расстроилась, когда увидела тебя с черными волосами", "До сих пор непривычно видеть тебя брюнеткой, ну или шатенкой", "Супер, Надюша, это очень красивая фотка и ты!".

Также фанаты отметили, что Дорофеева и Дантес – очень красивая и органичная пара.

Напомним, не так давно Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников.

А также порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.