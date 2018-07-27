Что стало известно о беременности Регины Тодоренко

В сети уверены, что ведущая совсем скоро впервые станет мамой

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram/reginatodorenko

Несколько дней назад известная телеведущая Регина Тодоренко сказала "да" своему избраннику – Владу Топалову. Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в Instagram, опубликовав фото с роскошным обручальным кольцом.

Отметим, что некоторое время слухи об их романе телеведущая отрицала, но позже пару стали замечать вместе. Кроме этого, Тодоренко публиковала фото в Instagram с Топаловым.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Теперь СМИ и поклонники Регины начали подозревать знаменитость в беременности: уж больно свободные наряды выбирает ведущая для выхода в свет, а также публикует фото до пояса в соцсети. Как стало известно порталу Super, Регина впервые станет мамой в декабре этого года. Также известно, что они с будущим супругом ожидают мальчика.

Официальные представители телеведущей не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. По их словам, каких-либо комментариев по этому поводу в ближайшее время не будет.

Ранее мы опубликовали историю любви Регины Тодоренко и Влада Топалова. Также мы писали, Регина Тодоренко рассказала, что делает в каждом путешествии. Ранее телеведущая рассказала, где ей хорошо живется.