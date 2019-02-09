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"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Провокационное фото звезды появилось в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно представила свой мини-альбом, восхитила поклонников серией новых фото. Так, на них она позирует в разных нарядах сидя в кресле. Фолловеры артистки отметили, что она потрясающе выглядит, а сама Полякова попросила своих фанатов выбрать лучший наряд из тех, которые она показала.

Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Оля Полякова Фото: instagram

"Восхитительная", "Красотка", "Сексуальная блондиночка", "Куколка", "Как можно быть такой сексуальной и красивой", "Ноги обалденные", "Оля, ты в любом платье очаровательна", – пишут в сети.

Однако некоторые юзеры отметили, что на одном из снимков звезда села в кресло, забыв об экстремальном мини. "Что-то белья не видно", – подметил внимательный подписчик звезды.
 

INSTAGRAM (@polyakovamusic)

 

Напомним, в канун своего дня рождения певица и эксперт шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова анонсировала выход второго ЕР (мини-альбом) "Королева ночи", премьера live-версии которого состоялась во время одноимённого гранд-шоу певицы 26 октября во Дворце спорта.

Также сайт "Сегодня" писал, как Оля Полякова удивила своим заявлением на съемках шоу. Кроме этого, вышел трейлер комедии "Свингеры-2" с участием певицы.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова на съемках "Дивовижні люди" спародировала Тину Кароль:

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Источник: Сегодня
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