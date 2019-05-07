Что-то невероятное: Мадонна станцевала ча-ча-ча с лесбиянкой и квиром

Певица удивила провокационным нарядом и танцем

Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна сейчас занимается новым альбомом Мадам Х и выпускает новые песни. А накануне певица опубликовала необычный ролик в стиле своей новой пластинки. Видео появилось на странице исполнительницы в Instagram.

В этом видео Мадонна идет по коридору в сопровождении двух представителей ЛГБТ сообщества. На Мадонне черный костюм с укороченным пиджаком в гусарском стиле и соломенная шляпа. Рядом с ней идет американская телеведущая, актриса, и блогер, Рози О’Доннелл, а также Mykki Blanco – американский рэпер и артист. Все трое идут по коридору, проговаривая такт танца ча-ча-ча, играют на камеру и смеются.

5 Май 2019 в 10:48 PDT INSTAGRAM (@madonna)

В комментарии к ролику Мадонна написала, что она "все еще инструктор по ча-ча-ча". Также певица указала, что рэпер является "счастливым обладателем премии Glaad – вручаемой американским Альянсом геев и лесбиянок против диффамации. О’Доннелл открыто заявляет, что она лесбиянка, а Mykki Blanco идентифицирует себя как квира.

Напомним, Мадонна выступит в качестве приглашенной звезды в гранд-финале "Евровидения 2019" – 18 мая. Мадонна исполнит две песни, включая первый сингл из будущего 14-го студийного альбома, выход которого ожидается этим летом. А пока певица готовится к премьере своего нового альбома. Она недавно презентовала новый клип.

Узнайте, какой имидж сейчас у Мадонны:

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