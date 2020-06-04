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Что-то пошло не так: в Сети обсуждают натянутую улыбку Мелания Трамп

Сегодня, 13:11

Во время фотосессии супруга президента попала в курьезную ситуацию

Супруга президента США Мелания Трамп, которая рассказала о жизни в Белом доме, после визита Национального храма святого Иоанна Павла II в Вашингтоне появилась на публике для фотосессии. В этот момент первая леди Америки попала в курьезную ситуацию – в то время, как ее супруг охотно позировал перед камерами репортеров, Мелания выглядела напряженной и совсем не улыбалась.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Когда Дональд Трамп попросил свою жену улыбнуться, она сделала это через силу. Ее натянутая улыбка попала на видео, которое опубликовали в Сети. Пользователи отметили, что Мелания выглядит несчастной и напряженной.

"Она ненавидит его. Мне даже немного жаль ее. Она презирает в нем все, но она заключена в ловушку. Это то, что меня огорчает. Я знаю, что она сама выбрала быть с ним. Но я думаю, что он ей угрожал, если она бросит его или будет выступать против него", – пишут пользователи в Twitter.

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Впрочем, некоторые их них предположили, что сейчас не лучшее время для улыбок на публику, ведь в стране происходят беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Мелания Трамп публично проявляет свой характер на публике. До этого первая леди США демонстративно оттолкнула руку президента. А в 2017 году во время инаугурации госпожа Трамп также улыбнулась неискренне и натянуто.

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