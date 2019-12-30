Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Что у тебя с руками?" Настя Каменских удивила сеть необычным образом

Внимание фанатов привлекли многочисленные татуировки звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:56
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно шокировала сеть полностью обнаженным фото, появилась в эфире одного из телевизионных шоу в необычном образе. На обнародованных в сети снимках певица позирует в блестящем латексном комбинезоне цвета металлик с поясом. Волосы звезды распущены, а в макияже акцент сделан на глаза. Фотографиями Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/kamenskux

Смотрите также интервью с Настей Каменских о личной жизни:

Читайте также:
"Расписывались не один раз": Потап удивил признанием о свадьбе с Настей Каменских

Внимание фанатов привлекли многочисленные татуировки, усыпающие руки исполнительницы. "Что у тебя с руками?", "Зачем сколько тату? Это ужас, будто только что из зоны, некрасиво", "Если бы одну, было бы лучше", – пишут подписчики артистки под фото.

Фото: instagram.com/kamenskux

Однако многим юзерам образ певицы все же понравился. "Красавица", "Вау, ты – лучшая", "Богиня", "Так держать", "Шикарная", "Просто неповторимая красотка", – отметили они.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Никакой вражды: Каменских и Полякова поцеловались на публике Мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом песню, которую написал Потап "Мое сердечко": Настя Каменских нежно обратилась к Потапу Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу
фото видео фигура наряд Настя Каменских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

Вчера, 11:02Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:11Шоу-бизнес

Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз

Вчера, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

28 декабряFood

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

28 декабряАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

28 декабряПсихология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

28 декабряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряАфиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

28 декабряFun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

28 декабряFun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Новости партнеров

Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Дубовіцька розкритикувала весілля Петросяна з молодою коханкою
Дубовіцька розкритикувала весілля Петросяна з молодою коханкою
Дружини і дівчата гравців Шахтаря (відео)
Дружини і дівчата гравців Шахтаря (відео)