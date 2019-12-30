"Что у тебя с руками?" Настя Каменских удивила сеть необычным образом

Внимание фанатов привлекли многочисленные татуировки звезды

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно шокировала сеть полностью обнаженным фото, появилась в эфире одного из телевизионных шоу в необычном образе. На обнародованных в сети снимках певица позирует в блестящем латексном комбинезоне цвета металлик с поясом. Волосы звезды распущены, а в макияже акцент сделан на глаза. Фотографиями Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/kamenskux

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Внимание фанатов привлекли многочисленные татуировки, усыпающие руки исполнительницы. "Что у тебя с руками?", "Зачем сколько тату? Это ужас, будто только что из зоны, некрасиво", "Если бы одну, было бы лучше", – пишут подписчики артистки под фото.

Фото: instagram.com/kamenskux

Однако многим юзерам образ певицы все же понравился. "Красавица", "Вау, ты – лучшая", "Богиня", "Так держать", "Шикарная", "Просто неповторимая красотка", – отметили они.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.

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