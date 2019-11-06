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Что в райдере Любови Успенской: певица раскрыла неожиданную деталь

По словам артистки, на гастролях она часто готовит для себя и своей команды

Любовь Успенская Фото: пресс-служба

Уже через несколько дней, 10 ноября, популярная певица Любовь Успенская выступит с концертом в Киеве. Шоу стартует в 19:00 во Дворце спорта. Новая программа артистки называется "История одной любви", а потому вовсе не удивительно, что со сцены будут звучать трогательные и нежные, самые любимые хиты и немного новинок. К слову, накануне концерта предлагаем пройти тест и узнать, какая вы песня Любови Успенской.

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Накануне предстоящего шоу Любовь Успенская эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle призналась, что у нее в райдере. Более того, выяснилось, что на гастролях Любовь Успенская часто готовит для себя и своей команды.

"В моем райдере нет ничего особенного. Если я уезжаю на гастроли надолго, то прошу, чтобы в моих апартаментах обязательно была кухня и полный холодильник свежих продуктов. А потом я сама из этих продуктов готовлю для себя и своей команды", – рассказала артистка.

Кроме райдера, Любовь Успенская в интервью рассказала о большом концерте, друзьях в Украине, а также призналась, есть ли у нее любимый мужчина.

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