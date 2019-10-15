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Что знаменитости прячут в бюстгальтерах: неожиданные ответы

Регина Тодоренко в путешествиях прятала в бюстгальтере бутерброды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52

Женские бюстгальтеры давно перестали выполнять только свою первоочередную функцию – держать грудь в форме. Сейчас чего только женщины там не прячут – начиная от денег и телефонов и заканчивая даже едой. Украинские знаменитости рассказали "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", что прячут в нижнем белье.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая показала постельные кадры с Владом Топаловым, объездила 107 стран мира и, когда хотелось есть и пить, а выносить со шведских столов в гостиницах было категорически запрещено, именно бюстгальтер и пригодился.

"Я прятала сыр, есть хотелось очень сильно, иногда бутерброды проносила. Я и чай иногда носила, когда не было карманов. Вы знаете, сколько можно вынести в бюстгальтере? Если он еще на пару размеров больше? Можно вынести полотенце, халат, а также вот эти вот приятные пузырьки в пятизвездочных отелях, гель для душа, деньги, ключи, шпаргалки, а у меня грудь не так велика, чтобы туда что-то прятать. А петличку, микрофон можно", – делится Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Дизайнер Екатерина Сильченко тоже пользуется нижним бельем как сейфом.

"Я такая авантюристка! Например, на Одесском кинофестивале я была без клатча, с собой взяла телефон, и в чехол телефона положила деньги. Чтобы яркий телефону не фигурировал на фоне платья, спрятала в корсет. Когда я уже прошла, я достала телефон и сделала с подругами селфи. Поэтому я так периодически делаю. Я не вижу в этом ничего, мне кажется, что это даже пикантно и весело", – говорит журналистам "Зіркового шляху" Катя Сильченко.

Екатерина Сильченко
Екатерина Сильченко
Фото: Instagram.com

Диджей Нана Кумейко тоже прячет в бюстгальтере личные вещи.

"Если у меня руки заняты, я сюда обычно вкладываю телефон. И тогда я выхожу на сцену, надеваю наушники, у меня очень длинный провод, чтобы на него никто не наступил, я его тоже кладу в бюстгальтер", – говорит Нана.

Свой главный рабочий инструмент – микрофон королевы – прячет среди своих роскошных форм и Оля Полякова. Однако журналистам певица признается: на большее ее корсетов не хватает.

"Если туда что-то спрятать – будет видно. У меня есть костюмер Арина, у нее шестой размер груди, она туда что хочешь прячет: помаду, кисть и пудру, это очень круто", – рассказала Полякова.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Певица Злата Огневич тоже в бюстгальтере носит самое необходимое.

"Духи, деньги и бальзам для губ. Было такое. А еще, когда была дискотека, мы увеличивали себе пуш-апом грудь, чтобы привлечь внимание мальчиков. Это было в 9 классе, я сейчас вспоминаю это. Это очень забавно. Уже потом ты понимаешь, что не это работает. Но у подростков как раз визуальная картинка очень на них работает", – делится Злата Огневич.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Хорошо умеет увеличивать с помощью пуш-апа и других вспомогательных средств свою грудь и певица Алина Гросу.

"Подкладывали, конечно. Во-первых, в 13 лет, мне кажется, у меня был бюст даже больше, чем сейчас. Мне тогда не надо было ничего подкладывать абсолютно. Затем я немного похудела как-то за 4 года. Но мне немного повезло, потому что у меня мама с таким бюстом, что мучается всю жизнь, говорит: "Хочу, чтобы меньше был", – говорит Гросу.

Но даже в своем вдвое меньшем бюстгальтере время от времени Гросу умудряется спрятать деньги, помаду, телефон.

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Актриса Ольга Сумская также время от времени свой бюстгальтер использует как кошелек.

"Ну а как же? Деньги – это святое. Был такой случай, когда просто некуда было спрятать какое-то количество денег, и вот так, как обычно женщины когда-то это делали. Итак, я их завернула в платок и положила в бюстгальтер, там есть где разместиться, я вам скажу, потому нормально", – говорит Ольга Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30!

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой.

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