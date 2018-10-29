Чуть не прыгнула на стекло: Екатерина Кухар рассказала о конкуренции в балете

Прима-балерина сделала признание во время эфира шоу

Екатерина Кухар. Фото: пресс-служба

О жесткой конкуренции в мире балета всем известно уже давно. Прима-балерина и одна из судей шоу "Танцы со звездами" во время десятого эфира рассказала о том, что переживают балерины на своем пути: "Да, я требовательная и жесткая. Слабые в балете не выживают. Всегда есть люди, которые дышат вам в спину и мечтают быть на вашем месте. В прошлом году меня спасла мой костюмер. Она буквально закрыла меня, не дала прыгнуть мне на ступеньку, где были рассыпаны стекла".

В десятом эфире Кухар перевоплотилась в "ангела" и с несколькими участниками выступила на паркете шоу.

Напомним, Екатерина Кухар рассказала, почему никогда не надевает серьги на эфиры "Танцев со звездами". Но наверняка, зрители уже заметили, что в шоу "Танцы со звездами" несмотря на смену образов, Екатерина Кухар уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги.

Ранее Екатерина Кухар дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle. В интервью "Сегодня" прима-балерина, судья шоу "Танців з зірками" рассказала о своем райдере, плотном гастрольном графике и эксклюзивном подарке мужа.