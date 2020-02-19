Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Чувство стыда действительно токсично": Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Гарнер

Актер признался, что развод считает самой большой ошибкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03

Голливудский актер Бен Аффлек, который недавно выиграл в казино, до сих пор переживает из-за развода с актрисой Дженнифер Гарнер. В новом интервью он признался, что этот разрыв стал самой большой ошибкой его жизни, сообщает The New York Times.

"Самая большая ошибка в моей жизни – это развод. Чувство стыда действительно токсично", – отметил Бен Аффлек.

47-летний актер также добавил, что именно он виноват в разрыве отношений с Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек до сих пор лечится от алкогольной зависимости, которая и стала причиной развода. Именно тяга к выпивке обусловила и отказ от перспективных ролей, в частности, Бэтмена. Вместо Бена Аффлека в супергероя в новом фильме превратится его коллега Роберт Паттинсон.

Читайте также:
СМИ: Экс-супруга Бена Аффлека встречается с американским бизнесменом

"Я выпивал в нормальных количествах на протяжении длительного времени. Но, когда мой брак стал разваливаться, я начал пить больше и больше. Это было в 2015-2016 годах. Мое пьянство породило большие проблемы в семье", – заявил он.

Интересно, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сумели сохранить дружеские отношения после развода. Актриса лично возила его в реабилитационный центр и поддерживала в борьбе с алкозависимостью. Кроме этого, Дженнифер не возражала, чтобы Бен Аффлек праздновал с ней и их тремя детьми праздники. Актер регулярно проходит терапию и имеет своего поручителя, который когда-то тоже страдал от алкозависимости.

Смотрите также видео о том, как Бен Аффлек отпраздновал 47-й день рождения:

Напомним, ранее Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в новом кровавом проекте Ридли Скотта Вышел новый трейлер криминальной драмы Мэтта Деймона и Бена Аффлека "Город на холме" Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
развод актер алкоголизм голливудский актер Бен Аффлек Дженнифер Гарнер
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Собчак сняли с рейса в аэропорту Москвы
Собчак сняли с рейса в аэропорту Москвы

Популярные статьи

Сегодня, 18:25Психология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Сегодня, 10:16Fun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 15:27Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Вчера, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Техно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

17 февраляТехно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Сеть
Сеть "разорвал" сборник фактов о Валерии и Константине Меладзе
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Прекрасна дівчина Луніна і декольте подруги де Лігта
Прекрасна дівчина Луніна і декольте подруги де Лігта