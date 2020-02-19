"Чувство стыда действительно токсично": Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Гарнер

Актер признался, что развод считает самой большой ошибкой

Голливудский актер Бен Аффлек, который недавно выиграл в казино, до сих пор переживает из-за развода с актрисой Дженнифер Гарнер. В новом интервью он признался, что этот разрыв стал самой большой ошибкой его жизни, сообщает The New York Times.

"Самая большая ошибка в моей жизни – это развод. Чувство стыда действительно токсично", – отметил Бен Аффлек.

47-летний актер также добавил, что именно он виноват в разрыве отношений с Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек до сих пор лечится от алкогольной зависимости, которая и стала причиной развода. Именно тяга к выпивке обусловила и отказ от перспективных ролей, в частности, Бэтмена. Вместо Бена Аффлека в супергероя в новом фильме превратится его коллега Роберт Паттинсон.

"Я выпивал в нормальных количествах на протяжении длительного времени. Но, когда мой брак стал разваливаться, я начал пить больше и больше. Это было в 2015-2016 годах. Мое пьянство породило большие проблемы в семье", – заявил он.

Интересно, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сумели сохранить дружеские отношения после развода. Актриса лично возила его в реабилитационный центр и поддерживала в борьбе с алкозависимостью. Кроме этого, Дженнифер не возражала, чтобы Бен Аффлек праздновал с ней и их тремя детьми праздники. Актер регулярно проходит терапию и имеет своего поручителя, который когда-то тоже страдал от алкозависимости.

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Напомним, ранее Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой

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