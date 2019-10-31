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"Чувствует себя в безопасности": отец Линдсей Лохан о романе с принцем Саудовской Аравии

Майкл Лохан опроверг все слухи прессы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Фото: Getty Images

Недавно появилась информация о том, что скандальная голливудская актриса Линдсей Лохан закрутила романс принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. На гала-вечере Angel Ball представители СМИ решили поинтересоваться у ее отца, не страшно ли ему за жизнь дочери.

Детальнее о новом романе Линдсей Лохан смотрите в сюжете:

Майкл Лохан охотно ответил и уверил всех, что беспокоится не о чем, ведь у его звездной дочери платонические отношения с принцем.

Мухаммед бен Салман
Мухаммед бен Салман
Фото: Getty Images

Они просто друзья. У них хорошие, уважительные, платонические отношения. У Линдсей много влиятельных знакомых на Ближнем Востоке, потому что она уделяет этому направлению большое внимание. Линдсей познакомилась с принцем во время работы, которую выполняла, решая вопросы с беженцами в регионе. Почему-то пресса хочет видеть во всем только плохое, и никто не пишет об огромной работе, которую она проделывает. Линдсей говорит, что он хороший человек. Она чувствует себя в безопасности. Она знает, что делает и как себя вести", – цитирует слова Майкла Лохан издание Page Six.

Напомним, что Линдсей Лохан в свой день рождения поделилась провокационным фото.

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