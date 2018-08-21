Чувствует вину: Юэн МакГрегор временно бросил кино ради детей

После развода с женой он фактически не снимается

Юэн МакГрегор. Фото: AFP

Актер Юэн МакГрегор в конце прошлого года бросил свою жену и закрутил роман с коллегой 32-летней Мэри Элизабет Уинстэд.

47-летнего актера можно увидеть в новом диснеевском семейном фильме "Кристофер Робин", но фактически производство картины завершилось еще осенью прошлого года, и с тех пор МакГрегор не брался за новые проекты, чтобы больше времени уделять детям.

Да-да, с ноября 2017 Юэн не работает и старается как можно больше свободного времени проводить с четырьмя детьми – 22-летней Кларой, 17-летней Джамийан, 16-летней Эстер и 7-летней Анук.

Стоит отметить, что пауза "по семейным обстоятельствам" делу не слишком помогла: в семье Юэна МакГрегора по-прежнему сохраняется напряжение из-за ухода актера к новой возлюбленной, а старшая дочь Юэна, Клара, в открытую критикует Мэри Элизабет Уинстед в соцсетях.

Напомним, дочерям голливудского актера Юэна МакГрегора, 22-летней Кларе и 16-летней Эстер, достались роли в мини-ленте, посвященной знаменитой сумке Fendi Peekaboo, которая нынче празднует свой первый юбилей – 10 лет.