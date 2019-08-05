Цвет фуксии и бирюза: украинские звезды предложили изменить светофор

Артисты рассказали, какие цвета хотели бы добавить прибору

Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" спросили у звезд, знают ли они о Дне светофора и как бы раскрасили дорожные приборы. 5 августа мир отмечает День светофора.

Первые приборы, регулирующие дорожное движение, появились в конце 19-го столетия и были придуманы британцами. Оказалось, что первые экземпляры современного прибора имели два цвета: красный и зеленый. Желтый добавили американцы, чтобы у водителей было время затормозить или надавить на газ. Как видим, новые цвета на светофоре – не такая уж странная идея. Звезды рассказали, какие бы цвета они добавили, а от каких бы отказались.

"Фиолетовый – это очень глубокий цвет, это седьмая чакра, связь с космосом, экстрасенсорные способности и творчество", – предлагает Анна Добрыднева в эфире "Ранок з Україною".

Анна Добрыднева Фото: Instagram.com

Мила Нитич тоже предлагает добавить к светофору неожиданный яркий цвет: "Мой светофор должен однозначно иметь цвет фуксии. Я обожаю такой прямо ядреный, яркий, насыщенный цвет фуксии. Кстати, говорят, что цвет фуксии – это цвет сумасшедших".

Мила Нитич Фото: Instagram.com

А потом звезды, как разошлись – певица Анна Добрыднева, например, предложила зеленый заменить на оранжевый.

"Оранжевый цвет – это сексуальность, сексапильность, это та самая женская энергия, поэтому, пусть будет! Он был бы у меня вместо зеленого цвета, то есть оранжевый загорается и все такие: "Вааау!!!", – говорит Анна Добрыднева.

Камалия тоже не разменивается на мелочи. Менять, так менять!

"Бирюзовый цвет, желтый и сиреневый... Это мои любимые цвета, вот и все, а может быть потому, что эти уже приелись: красный, зеленый, желтый. То хотелось бы изменить", – поделилась Камалия в программе "Ранок з Україною".

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дзидзьо вообще сократил бы количество цветов в светофоре до двух. "Зеленый – вперед, и красный тоже надо. Понимаете, потому что машина без газа и тормоза – это опасная штука, поэтому люди должны ехать вперед, газовать, но люди, иногда должны и тормозить. Не обижайтесь на тормозов, они очень нужны", – комментирует лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома Фото: instagram.com/dzidzio

Как это без желтого? Наталка Карпа на такое не согласится: "Я, как "Сонцезалежна" девушка, обязательно бы оставила желтый! Зеленый мне очень импонирует, потому что это цвет чистоты, свежести, а вот красный – это цвет агрессии, возможно, я бы вместо него дала розовый. Я же девочка, почему бы и нет?".

Наталка Карпа Фото: facebook.com/natalkakarpa

Все наоборот! Красный – это не цвет агрессии. Известный телеведущий Алексей Суханов объясняет светофорные тонкости.

Алексей Суханов Фото: Instagram.com

"Красный – это цвет, который, мне кажется, помогает, но иногда действительно надо остановиться и подумать о том, а правильно ли я сейчас делаю. Лично меня устраивают все эти три цвета, которые есть в современных светофорах", – комментирует Алексей Суханов, ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина".

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