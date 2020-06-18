Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Максиму Галкину 18 июня исполняется 44 года

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно восхитила стройными ногами, устроила праздничный сюрприз своему супругу-имениннику. Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отмечает свое 44-летие.

В честь праздника 71-летняя Примадонна с их шестилетними детьми Лизой и Гарри встретили отца во дворе их дома, вручив имениннику торт с цветами. На своей странице в Instagram 44-летний артист опубликовал видео поздравлений членов своей семьи.

INSTAGRAM

Двойняшки прочитали для Галкина праздничные стихотворения, а после этого преподнесли отцу рамку с его фотографией со словами "Папа, не бери пальцы в рот".

"Какая прелесть! Это я вам так все время говорю", – ответил Галкин.

После того, как Максим задул свечи на торте, Лиза и Гарри вручили пародисту еще один подарок – их рисунок с изображенным замком и надписью: "Поздравляем с днем рождения, папочка!".

Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Также недавно Максим Галкин резко высказался о слухах журналистов вокруг бедности Аллы Пугачевой.

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