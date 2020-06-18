Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Сегодня, 13:39

Максиму Галкину 18 июня исполняется 44 года

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно восхитила стройными ногами, устроила праздничный сюрприз своему супругу-имениннику. Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отмечает свое 44-летие.

В честь праздника 71-летняя Примадонна с их шестилетними детьми Лизой и Гарри встретили отца во дворе их дома, вручив имениннику торт с цветами. На своей странице в Instagram 44-летний артист опубликовал видео поздравлений членов своей семьи.

INSTAGRAM

Двойняшки прочитали для Галкина праздничные стихотворения, а после этого преподнесли отцу рамку с его фотографией со словами "Папа, не бери пальцы в рот".

"Какая прелесть! Это я вам так все время говорю", – ответил Галкин.

Читайте также:
Семейная идиллия: супруг Аллы Пугачевой показал певицу в латексном плаще

После того, как Максим задул свечи на торте, Лиза и Гарри вручили пародисту еще один подарок – их рисунок с изображенным замком и надписью: "Поздравляем с днем рождения, папочка!".

Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Также недавно Максим Галкин резко высказался о слухах журналистов вокруг бедности Аллы Пугачевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Олег Боднарчук о сотрудничестве с Аллой Пугачевой: "Я молился, считал минуты, когда все закончится" Алла Пугачева в свой день рождения восхитила фигурой: видео "Копия Аллы": Галкин показал своих маленьких детей, фото
шоу-бизнес день рождения артисты Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Анна Седокова опубликовала откровенное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

16 июняFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Новости партнеров

Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять