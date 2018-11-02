Да что ж такое: Джастин Бибер опять расплакался на глазах у жены

Хейли Болдуин опять пришлось успокаивать чувствительного возлюбленного

Джастин Бибер. Фото: facebook.com/JustinBieber

Канадский исполнитель Джастин Бибер, который удивил новой стрижкой, оказался достаточно чувствительным молодым человеком. Не так давно артист не сдержал слез, узнав о госпитализации бывшей девушки Селены Гомес.

А на днях Бибер опять попал в объективы папарацци заплаканным. На этот раз Джастина и его жену Хейли Болдуин застали в тематическом баре, посвященном Гарри Поттеру, во Флориде.

Певец пытался спрятать от назойливых фотографов свои слезы за белой кепкой, но ему это плохо удалось. Что вызвало огорчения певца на этот раз, неизвестно. Но ясно одно – жена Бибера Хейли готова действительно поддерживать его и в горе, и в радости. Пока Джастин тихо плакал, его возлюбленная спокойно и с пониманием пыталась его успокоить.

Напомним, что в начале августа в СМИ появилась информация, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились. Бибер и Болдуин знакомы давно, их дружба длилась не один год. Долгое время знаменитости утверждали, что между ними нет никаких романтических отношений, но вскоре перестали скрывать свои чувства.