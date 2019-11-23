"Да что же это такое?" Российский продюсер резко высказался об Украине

Андрей Разин на своей странице в Instagram обратился к коллегам из Кремля

Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Известный российский продюсер Андрей Разин, который ранее высказался о страшной болезни Анастасии Заворотнюк, на своей странице в Instagram назвал российскую пропаганду перебором, попросил местные СМИ сменить тему и "поговорить, например, о Беларуси".

Скриншот: instagram.com/razin_andrei_lm

"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это – перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – возмутился продюсер группы "Ласковый май".

О проклятии группы "Ласковый май" смотрите в сюжете:

В связи с этим Андрей Разин обратился к коллегам из Кремля. "Остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – резюмировал он.

Ранее "Сегодня" писали, что Разин попросил Зеленского пустить его в Украину.

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