Дакота Джонсон с бойфрендом попали в ДТП

Авто со звездой "50 оттенков серого" сбило пешехода

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и ее возлюбленный, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, которые ранее заявили о расставании, попали в автомобильную аварию в Нью-Йорке.

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Как сообщает Daily Mail, 29-летняя актриса как раз возвращалась со съемок ток-шоу Джимми Феллона и попала в неприятную ситуацию.

Оказывает, что автомобиль, в котором ехала звезда с возлюбленным и сыном Мозесом, выехал на красный свет на пешеходный переход. В тот момент дорогу переходила 25-летняя женщина вместе с мужем и сыном, которая в последствии получила травмы и была госпитализирована. Дакота быстро пересела с сыном в другой автомобиль и уехала с места ДТП, чтобы не попасть в камеру папарацци. А Крис остался, чтобы решить все вопросы и пообещал взять на себя расходы по лечению потерпевшей.

К слову, ранее в сети ходили слухи, что Дакота Джонсон беременна от Криса Мартина. Позже представитель актрисы опроверг догадки поклонников, и сообщил, что звезда не беременна.

Не так давно экс-жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.

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