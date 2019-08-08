Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дакота Джонсон с бойфрендом попали в ДТП

Авто со звездой "50 оттенков серого" сбило пешехода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Фото: Getty Images

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и ее возлюбленный, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, которые ранее заявили о расставании, попали в автомобильную аварию в Нью-Йорке.

О служебных романах звезд смотрите в этом сюжете:

Как сообщает Daily Mail, 29-летняя актриса как раз возвращалась со съемок ток-шоу Джимми Феллона и попала в неприятную ситуацию.

Читайте также:
Дакота Джонсон и Крис Мартин планируют пожениться – СМИ

Оказывает, что автомобиль, в котором ехала звезда с возлюбленным и сыном Мозесом, выехал на красный свет на пешеходный переход. В тот момент дорогу переходила 25-летняя женщина вместе с мужем и сыном, которая в последствии получила травмы и была госпитализирована. Дакота быстро пересела с сыном в другой автомобиль и уехала с места ДТП, чтобы не попасть в камеру папарацци. А Крис остался, чтобы решить все вопросы и пообещал взять на себя расходы по лечению потерпевшей. 

К слову, ранее в сети ходили слухи, что Дакота Джонсон беременна от Криса Мартина. Позже представитель актрисы опроверг догадки поклонников, и сообщил, что звезда не беременна.

Не так давно экс-жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В платье Gucci, пронзенном стрелами: Дакота Джонсон впечатлила новым образом Актриса Дакота Джонсон рассказала, беременна ли она Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались - СМИ
ДТП шоу-бизнес 50 оттенков серого дакота джонсон крис мартин
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 11:39Fun

День кошек 2019: как отдыхают на море одесские коты

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?