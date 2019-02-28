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Дан Балан и участница "Голос країни 9" выпустили песню, которую ждали все

Импровизация на сцене шоу привела к неожиданному дуэту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Дан Балан Фото: instagram.com/danbalan
Дан Балан
Фото: instagram.com/danbalan

Dan Balan подготовил сюрприз поклонникам проекта "Голос країни-9", презентовав клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона "Голосу країни" Катериной Бегу. Выступление артиста с вокалисткой в третьем выпуске слепых прослушиваний взорвало интернет за сутки, собрав почти 5 миллионов просмотров на главной странице проекта в YouTube. В социальных сетях видео собрало около 1 миллиона.

"Я не ожидал, что моя такая энергичная песня может звучать так лирично и нежно. Для меня было огромной неожиданностью, что наша импровизация получила такую популярность в соцсетях. Нам писали сотни комментариев о том, что зрители хотели бы услышать студийную версию нашего с Катей выступления и мы приняли решение записать полноценный трек и выпустить клип", – делится впечатлениями тренер "Голос страны – 9" Dan Balan.

Пользователи сети пришли в восторг от того, что Дан и Катерина решили записать полную версию песни и опубликовать ее на радость поклонникам.

Напомним, Дан Балан рассказал о чувствах к Тине Кароль.

Отметим, что зрители уже успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль. Пользователи сети уже отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу.

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Голос країни 9 Дан Балан
Источник: Сегодня
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