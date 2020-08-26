Dan Balan, Вера Брежнева и MONATIK выступили на свадьбе Зинченко и Седан: видео

Артисты исполнили свои лучшие хиты

В понедельник, 24 августа, свадьбу сыграли защитник и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити", полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко и тележурналистка Влада Седан (Влада Щеглова).

На свадьбу пара пригласила своих родных, друзей и коллег. Звездными гостями на торжестве стали знаменитый молдавский певец Dan Balan, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и мультиартист MONATIK.

Вера и Дан спели дуэтом, исполнив свою песню "Лепестками слез", под которую гости и молодожены исполняли медленный танец.

INSTAGRAM

В Сети появилось сразу несколько видео выступления артистов.

INSTAGRAM

Дан Балан также исполнил песню Numa Numa, благодаря которой он, будучи в составе молдавской группы O-Zone, стал очень популярным.

INSTAGRAM

На торжестве появился и украинский певец MONATIK, который тоже вместе с Верой Брежневой исполнил их свежий хит "Вечериночка". Совместную песню Вера и Дмитрий выпустили совсем недавно.

Скриншот: соцсети

После громкой вечеринки в честь молодоженов устроили яркий салют.

Скриншот: соцсети

Ранее молодожены поделились первыми впечатлениями о собственной свадьбе. Кроме этого, мы описывали свадебный образ Влады Седан.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться