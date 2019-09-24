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Danger! Анатолий Анатолич вспомнил жуткий момент из жизни

Знаменитости рассказали о страшных инцидентах, которые произошли в детстве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:56

Украинские звезды вспомнили детство и рассказали о страшных инцидентах. Так, Злата Огневич и Владимир Остапчук едва не утонули, а Анатолий Анатолич потерял сознание после опасного падения.

"Это мне было лет, кажется, 10, возможно, 11. Вообще, вы знаете, вырасти в Кривом Роге и выжить – это уже школа", – признается Анатолий Анатолич.

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Еще мальчишкой Анатолий за компанию с товарищами полез воровать соседские черешни. Однако насладиться ягодами не успел – дерево оказалось мокрым после дождя и нога ребенка соскользнула между ветвями.

"Следующий кадр – лежу дома, какие-то врачи, все в панике, что я потерял сознание минут на 20, на 30 ,возможно. У меня было сотрясение мозга, но уже где-то на следующий день, я думаю, что я снова был на этой черешни", – вспоминает Анатолич.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Тонул на глазах у родной матери, которая работала учительницей, и семилетний Вова Остапчук. Как-то она повезла своих учеников в летний лагерь, взяв и сына. Тогда в лагере как раз было совсем плохо с горячей водой, и женщина водила всех детей купаться на местное озеро в Умани.

"Я начал тонуть, и я уже почти утонул. Но как сейчас помню, какая-то сила внизу меня вытолкнула оттуда, и я сам выкарапкался, потому что мама смотрела, как я умирал, вот реально, это абсолютно такая серьезная история", – рассказал Остапчук.

Едва не погибла в 10-летнем возрасте в родных крымских волнах и Злата Огневич. Певица вспоминает, как в детстве с друзьями они охотно купались в прохладном море во время шторма. Эта опасная забава всегда сходила детям с рук, пока однажды едва не обернулась настоящей трагедией.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"В какой-то момент я начала захлебываться водой, так как были очень большие волны, и мне камнем ударило в голову. Парень, ему, возможно, было лет 10-13, он заметил, что что-то не так, и буквально за волосы меня вытащил на берег", – говорит артистка.

Тогда от пережитого шока девочка даже не успела поблагодарить своего спасителя. Но, признается, что после того, как перед глазами промелькнула вся жизнь, в море во время шторма она больше ни ногой!

"Я реально в этот момент, сейчас помню, я почувствовала, что солнце очень яркое, воздух такой вкусный, что жизнь так прекрасна", – делится Злата.

Шокирует и история с детства продюсера и новоиспеченного тренера Иракли Макацария, который в 7-летнем возрасте едва не погиб на глазах родной матери.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: пресс-служба СТБ

"Это было в Батуми, я был очень маленький. Я помню, в тот день она уезжала за границу, и у нас была такая аллейка, дорожка, там были кусты, я просто выбежал из этих кустов, и вот машина остановилась примерно, я не знаю, в десяти сантиметрах. Это был, наверное, самый опасный такой случай в моей жизни, и слава Богу, что я здесь стою на своих ногах", – рассказал Иракли.

Напомним, ранее Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми.

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