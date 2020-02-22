Данилко в образе Верки Сердючки открыл финал Нацотбора на Евровидение-2020: фееричное шоу

Звезда вместе со сценической мамой выпила шампанское на сцене

В субботу, 22 февраля, стартовал финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в результате которого станет известно имя артиста, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут онлайн-трансляцию шоу.

Финал Нацотбора открыл звездный жюри Андрей Данилко в легендарном образе Верки Сердючки. Свое зажигательное выступление артист начал с конкурсной песней на "Евровидении-2007" Dancing Lasha Tumbai, которой покорил тогда Европу. Затем звезда вместе со своей сценической мамой выпила бокал шампанского прямо на сцене и исполнила новый хит Make It Rain Campagne.

Отметим, что в третьем эфире на сцене выступят шесть финалистов: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Также сегодня выступят Тина Кароль и беременная Джамала.

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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