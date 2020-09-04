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Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

Сегодня, 16:45

Мюзикл артиста получил название "РИТМ"

Карантин ослабили. Наконец-то украинские знаменитости удивляют премьерами! Но больше всего публику удивил MONATIK, который собрал всех украинских артистов в одном мюзикле под названием "РИТМ".

"Здесь открывают душу. Здесь забываются страхи. Здесь много любви. Здесь мечты. Здесь самые разные страсти. Добро пожаловать в "РИТМ", – говорит артист в начале мюзикла.

Мультиартист, который только за лето успел выпустить целых три дуэтные композиции – с Верой Брежневой, Лидой Ли и Юлией Саниной, признается – идея создания мюзикла возникла именно в условиях мировой пандемии.

"Мы потеряли наш ритм обычный, нас надолго закрыли дома. Мне кажется, что самое время артистам, людям объединяться. Потому что только вместе мы сможем преодолеть все сложные моменты. И душевные, и окружающие", – говорит MONATIK о своем мюзикле "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

MONATIK
MONATIK
Фото: Facebook-страница MONATIK

Кроме MONATIK, в съемках приняли участие украинские звезды: Вера Брежнева, "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарик Корогодский, Влад Яма и Женя Кот.

Все они исполнили свои хиты, которые органично вписались в сюжет. Звезды предстали в ярких, необычных и даже откровенных образах. К примеру, Вера Брежнева примерила длинный парик и показала фигуру в мини, а Владимир Дантес стал травести-дивой!

Скриншот: YouTube

"Был смешной случай, в тот момент, когда Дима предлагал мне сыграть этого персонажа, и мы катались по нашему району, мы соседи с Димой, и он долго не мог решиться и предложить мне сыграть. Говорит: "Вова, ну я не знаю". И когда он озвучил, я говорю: "Ты чего, чувак, я готов, наоборот, мы должны быть толерантными, все остальное", – рассказал Владимир Дантес "Зірковому шляху".

Скриншот: YouTube

Смотрите эксклюзивный репортаж "Зіркового шляху" с премьеры мюзикла MONATIK:

Напомним, The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях.

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