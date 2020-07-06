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Дарья Хлыстун: что известно о девушке "Холостяка -10" Макса Михайлюка

Сегодня, 12:44

Свою модельную карьеру девушка начала в 18 лет

Украинская модель Дарья Хлыстун стала новой избранницей героя проекта "Холостяк-10" Максима Михайлюка. Пилот перестал скрывать свои отношения с девушкой, опубликовав совместное фото с ней в своем Instagram-аккануте.

О том, как Дарья стала известна на весь мир, где она родилась и с каким мировыми брендами сотрудничала, читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Дарья Хлыстун: краткая биография

Будущая звезда подиумов родилась в небольшом городе Синельниково, Днепропетровской области. Ее мать Наталья работала продавцом в магазине, а отец девочки ушел из семьи, когда малышке было всего три года.

В школе над Хлыстун часто издевались одноклассники – слишком уж высокой и стройной была юная Даша. Ради парня, в которого она была влюблена, девушка даже пыталась поправиться, однако эти попытки не увенчались успехом.

О модельной карьере Дарья не задумывалась, а ее мать мечтала, что дочь станет успешным юристом. Когда девушке исполнилось 18, ее заметило местное модельное агентство и предложило сотрудничество. Так и началась удивительная история успеха юной украинской модели.

Дарья Хлыстун
Дарья Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Дарья Хлыстун на Victoria’s Secret

Первым выходом на подиум Дарьи за границей был показ бельгийского дизайнера Anthony Vaccarello. Но вскоре судьба преподнесла ей настоящий подарок: девушка стала первой украинкой, которую утвердили на участие в показе знаменитого бренда Victoria’s Secret. Новость об этом облетела весь мир, а имя Дарьи все чаще стало появляться в СМИ. К сожалению, на подиум Хлыстун так и не вышла ­­– модели отказали в визе в Шанхай.

Дальнейшая карьера Дарьи

На этом карьера Дарьи Хлыстун не закончилась. В будущем украинскую красавицу ждало участие в показах неделей моды в крупнейших центрах фэшн-индустрии – Милане, Париже и Нью-Йорке.

В 2018 году Дарья появилась на страницах итальянского глянцевого журнала Grazia. Также Дарья украсила обложку украинского Harper’s Bazaar. Кроме этого, девушка принимала участие в модных показах Givenchy, Stella McCartney, Dior, Versace, Valentino и других именитых брендов.

Дарья Хлыстун
Дарья Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

В интервью британскому Harper’s Bazaar Дарья призналась, что наиболее запоминающимся для нее стал показ Dior.

"Самым ярким событием для меня, безусловно, был показ Dior в Париже. Наряды были великолепные. А когда ты находишься в этой невероятной парижской обстановке, испытываешь очень сильные эмоции", – рассказала девушка.

Хобби и личная жизнь Дарьи Хлыстун

В этом же интервью Дарья призналась, что много работает, но в свободное время старается максимально расслабиться и вести здоровый образ жизни. По словам девушки, она "очень спокойный человек". Также Дарья мечтает побольше путешествовать и открывать для себя новые страны.

Девушка призналась, что ее любимая книга ­– "Виноваты звезды", любимый фильм – "Велийкий Гэтсби", а лучшей едой Дарья считает пиццу и пасту.

Дарья Хлыстун
Дарья Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Дарья Хлыстун и Максим Михайлюк

Пока Дарья не комментировала роман со звездным пилотом и "Холостяком" Максимом Михайлюком. Как мы сообщали ранее, фото с девушкой Макс разместил в своих Instagram-сторис – парочка устроила воздушную прогулку по Киеву на вертолете.

Дарья Хлыстун и Максим Михайлюк
Дарья Хлыстун и Максим Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305/

Тем не менее, слухи об отношениях Дарьи и Макса ходили уже давно. В сети даже появлялись совместные фото возлюбленных в кругу друзей. Так, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник недавно опубликовал на своей странице в Instagram снимок из бассейна в кругу своей жены Кристины, Максима, девушки по имени Елена Кущ и Дарьи Хлыстун. Примечательно, за спиной у Максима позирует супруга телеведущего, а у Григория – Даша. По мнению подписчиков, мужчины специально поменялись местами, чтобы отвести подозрения.

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