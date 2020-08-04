Дарья Кирилюк: что известно об избитой в Турции украинской модели

Девушка начала свою карьеру в 18 лет

Недавно Сеть шокировало известие об избиении в Турции 23-летней украинской модели – Дарьи Кирилюк. По словам девушки, она отдыхала в компании своего молодого человека и друзей, когда на нее напала охрана местного пляжа.

Сегодня.Lifestyle предлагает узнать интересные факты из биографии модели.

Дарья Кирилюк: краткая биография модели

Дарья родилась в Украине. Модельную карьеру начала в 18 лет. В том же возрасте она переехала в США, где заключила контракт с модельным агентством в Лос-Анджелесе.

По словам девушки, первую профессиональную съемку ей устроила ее мама в 12 лет, а вот отец был против такого увлечения дочери. Но Дарья все же решила связать свою жизнь с модельной сферой. Девушка работала моделью в США, Франции, Германии и Италии.

Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Кирилюк успела сняться для многих глянцевых журналов, включая британский GQ. Сейчас девушка занимается не только модельной карьерой, но и своим бизнесом: у Дарьи есть собственный эко-бренд.

Дарья Кирилюк: фото модели

На своей страничке в Instagram Дарья часто делится яркими фото из повседневной жизни. Также модель нередко постит снимки со своим бойфрендом. Его имя и другую информацию Кирилюк скрывает.

Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk Дарья Кирилюк Фото: instagram.com/dariakyryliuk 1/9

Напомним, владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер обвинил в клевете украинскую топ-модель Дарью Кирилюк, которая ранее заявила, что ее вместе с компанией друзей избили охранники данного заведения.

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