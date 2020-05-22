Дарья Квиткова поделилась очаровательными фотографиями со свадьбы с Никитой Добрыниным
Знаменитая украинская пара заключила брак во время карантина
Вчера, 20 мая, главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова стали мужем и женой. Это первый случай за всю историю романтического шоу, когда пара поженилась. Дарья Квиткова продолжает радовать подписчиков красивыми фотографиями моментов этого особенного дня, которого ждали не только сами молодожены, но и их семья и поклонники.
Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались в кругу самых близких друзей, а торжественная свадьба состоится 12 августа. Из-за карантина паре пришлось перенести долгожданную свадьбу, но они с нетерпением ждали начала их официальной семейной жизни.
"Спасибо, что вы разделили вчера этот день с нами, спасибо вам всем за ваши теплые слова. Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче", – написала Дарья Квиткова в Instagram.
Дарья Квиткова планирует взять фамилию мужа после свадьбы. Во время съемок шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин признавался, что его имя и фамилия – это псевдоним.
На серии очаровательных фотографий Дарья Квиткова и Никита Добрынин счастливо улыбаются, позируют рядом со своими друзьями.
Предложение Дарье Квитковой Никита Добрынин сделал на Бали во время их совместного отдыха в январе. Герой "Холостяка" устроил девушке настоящий сюрприз и растрогал ее предложением. Тысячи зрителей с замиранием сердца наблюдали за развитием отношений счастливой пары.
Ранее женаНикиты поделилась деталями свадьбы, которую они планировали сыграть в Италии.
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