Дарья Квиткова поделилась очаровательными фотографиями со свадьбы с Никитой Добрыниным

Знаменитая украинская пара заключила брак во время карантина

Дарина Алексеева редактор раздела Афиша

Вчера, 20 мая, главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова стали мужем и женой. Это первый случай за всю историю романтического шоу, когда пара поженилась. Дарья Квиткова продолжает радовать подписчиков красивыми фотографиями моментов этого особенного дня, которого ждали не только сами молодожены, но и их семья и поклонники.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин стали мужем и женой Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались в кругу самых близких друзей, а торжественная свадьба состоится 12 августа. Из-за карантина паре пришлось перенести долгожданную свадьбу, но они с нетерпением ждали начала их официальной семейной жизни.

"Спасибо, что вы разделили вчера этот день с нами, спасибо вам всем за ваши теплые слова. Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче", – написала Дарья Квиткова в Instagram.

Дарья Квиткова планирует взять фамилию мужа после свадьбы. Во время съемок шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин признавался, что его имя и фамилия – это псевдоним.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova Никита Добрынин и Дарья Квиткова расписались – фотографии супругов Фото: instagram.com/kvittkova 1/6

На серии очаровательных фотографий Дарья Квиткова и Никита Добрынин счастливо улыбаются, позируют рядом со своими друзьями.

Предложение Дарье Квитковой Никита Добрынин сделал на Бали во время их совместного отдыха в январе. Герой "Холостяка" устроил девушке настоящий сюрприз и растрогал ее предложением. Тысячи зрителей с замиранием сердца наблюдали за развитием отношений счастливой пары.

Ранее женаНикиты поделилась деталями свадьбы, которую они планировали сыграть в Италии.

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