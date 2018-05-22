Даша Астафьева кардинально сменила имидж

Модель и певица выступила на концерте "Ліга зірок"

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно снялась в романтичной фотосессии с женихом Артемом Кимом, кардинально сменила имидж. Из жгучей брюнетки знаменитость превратилась в не менее соблазнительную блондинку. В таком образе Даша появилась на сцене концерта "Ліга зірок".

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva 1/5

Несколько снимков в обновленном имидже модель и певица разместила на своей страничке в Instagram. Поклонники оценили изменения во внешности Даши, оставив множество комплиментов в комментариях к снимкам.

Ранее на странице Даши появились снимки, на которых она позирует в необычном образе. В подписи к фото Астафьева добавила хештег "Penny Dreadful" и один из снимков подписала: "Feels like hero from "Penny Dreadful (чувствую себя героиней "Пэнни Дрэдфул" -Ред.).

Мы также писали, Даша Астафьева разместила на своей страничке в Instagram новые соблазнительные фото. На снимках 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета, а ее лицо и декольте украшены блестками.

Почему Даша Астафьева недовольна своим внешним видом, смотрите в видео ниже: