Даша Астафьева обнажилась перед объективом Сони Плакидюк: завораживающие фото

Горячей фотосессией звезда поделилась в Instagram

Украинская секс-бомба, которую так любит камера, Даша Астафьева порадовала поклонников новой горячей фотосессией. На этот раз певица и актриса обнажилась перед объективом фэшн-фотографа и эксперта шоу "Топ-модель по-українськи" Сони Плакидюк.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Соблазнительные кадры Астафьева разместила на своей странице в Instagram. Звезда позировала обнаженной на балконе, едва прикрывшись одеялом, в черном белье с бутылкой шампанского в руках.

"Прекрасный уик-энд в прекрасной компании", – подписала один из постов Даша.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva 1/6

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от откровенных фото и засыпали модель восхищенными комментариями. "Шикарная фигура", "Даш, королева!", "Такая романтичная", "О Боги! Идеальная","Ты как всегда нереальная!" – пишут фолловеры.

Смотрите в сюжете, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу:

Напомним, что ранее длинноволосая Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

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