Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Даша Астафьева обнажилась перед объективом Сони Плакидюк: завораживающие фото

Горячей фотосессией звезда поделилась в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01

Украинская секс-бомба, которую так любит камера, Даша Астафьева порадовала поклонников новой горячей фотосессией. На этот раз певица и актриса обнажилась перед объективом фэшн-фотографа и эксперта шоу "Топ-модель по-українськи" Сони Плакидюк.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Соблазнительные кадры Астафьева разместила на своей странице в Instagram. Звезда позировала обнаженной на балконе, едва прикрывшись одеялом, в черном белье с бутылкой шампанского в руках.

"Прекрасный уик-энд в прекрасной компании", – подписала один из постов Даша.

Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
1/6

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от откровенных фото и засыпали модель восхищенными комментариями. "Шикарная фигура", "Даш, королева!", "Такая романтичная", "О Боги! Идеальная","Ты как всегда нереальная!" – пишут фолловеры.

Смотрите в сюжете, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу:

Напомним, что ранее длинноволосая Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников Самые откровенные кадры звезд, которые все обсуждали в 2019 году Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию
Даша Астафьева Соня Плакидюк

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Fun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

20 февраляEvents

Когда начинается Великий пост 2020: правила питания

20 февраляEvents

Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака: прислушивайтесь к чужому мнению

20 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

20 февраляTravel

Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны

20 февраляСтиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

20 февраляFun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

20 февраляСтиль

Стильно и удобно: ТОП-5 модных пар обуви 2020 года

20 февраляFun

Рабочие неожиданно нашли "капсулу времени": фото

20 февраляТехно

Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

20 февраляFood

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

20 февраляПсихология

Три знака зодиака, которых сегодня ожидает конфликт

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают финансовые начинания, а Рыб – соблазны

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

Новости партнеров

Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Диета по группе крови
Диета по группе крови
Медики назвали продукт для долголетия
Медики назвали продукт для долголетия
Целебная сила самой дорогой в мире пряности
Целебная сила самой дорогой в мире пряности
Дружина зірки Бурака Озчивита показала обличчя після пластики
Дружина зірки Бурака Озчивита показала обличчя після пластики