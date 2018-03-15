Даша Астафьева опубликовала забавные детские фото из личного архива

Украинская певица, модель и актриса 32-летняя Даша Астафьева решила поделиться со всеми архивными детскими фото.

На одном из снимков будущая знаменитость позирует с надувным телефоном. "Алло, говорите скорее, телефонный аппарат почти сдулся!", – забавно подписала фото певица.

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Полезными жестами владею с ранних лет", – подписала Астафьева другое фото.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонникам Даши очень понравились ее фото, а своими отзывами они поспешили поделиться в комментариях: "Спасибо за ностальгию, тогда это было так клево, был такой же, звонили так же", "Какая девочка красивая!", "Погляд валить на повал", "Вообще не изменилась", "Ой, не могу! Такая прикольная!!", "Ой смешная", "Редко когда красивые дети становятся красивыми взрослыми. Вы-исключение".

Напомним, Даша Астафьева опубликовала серию соблазнительных фото, на которых она позирует полуобнаженной. Даша позировала в прозрачном наряде и белом летящем платье от Ивана Фролова.

Напомним, певица Даша Астафьева решила заняться собой и привести в порядок свое питание.