Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой

Сегодня, 12:07

Певица призналась, что еще со школьных лет боится воды

Даша Астафьева, которая накануне снялась в откровенном образе, показала бэкстейдж фотосессии под водой. Певица и модель признается, что боится воды, но фотографироваться очень любит, так что пересиливает свой страх.

Несколько фото и видео Астафьева опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость запечатлена в грациозных позах по водой. Для съемки в бассейне Даша надела откровенный купальник с воланами на груди.

Фото: instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

В соцсети Астафьева призналась, что некоторое время не умела плавать, а научилась этому, будучи в девятом классе школы.

INSTAGRAM

"Как только научилась, сразу стала бояться воды... Фотографироваться мне, как видите, важнее, чем бояться", – написала Даша.

Смотрите в сюжете, как украинские звезды снимались обнаженными:

Ранее Даша Астафьева очаровала фигурой в ярком боди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джастин и Хейли Бибер снялись в самой горячей фотосессии для нового номера Vogue Она снова это сделала: Даша Астафьева показала бэкстейдж с откровенной фотосессии Даша Астафьева без макияжа показала прогулку со своими родителями
фотосессия Даша Астафьева
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
Ученые назвали главные факторы передачи коронавируса
Ученые назвали главные факторы передачи коронавируса
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 18 октября: Ракам нужно принимать все решения взвешенно, а Львам – выделить время для себя

Вчера, 10:43Стиль

Не Елизавета II. Назван самый стильный член британской королевской семьи

16 октябряШоу-бизнес

Свадьба Остапчуков в 30-ти трогательных фото: как это было

16 октябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником

16 октябряШоу-бизнес

"Как долго я тебя ждал": Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк

16 октябряСтиль

Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX

16 октябряШоу-бизнес

Умер Дмитрий Стужук: чем был известен блогер-миллионник

16 октябряFood

Сколько стоит богатая жизнь? Мы пошли в самый дорогой магазин Киева – репортаж

16 октябряШоу-бизнес

От коронавируса умер известный блогер-силач

16 октябряШоу-бизнес

Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

16 октябряFun

Рекордная сумма за птицу. В Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире

16 октябряШоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

16 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 октября: Девам и Весам нельзя сегодня лениться

16 октябряEvents

16 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 октябряTravel

ТОП-5 самых инстаграмных отелей Карпат с видом на горы

15 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: первое фото молодых

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Как сделать куриное филе на сковороде особенным?
Как сделать куриное филе на сковороде особенным?
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Провал сына больно ударил по Рудковской
Провал сына больно ударил по Рудковской
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
«Все хорошо, детка»: звезда UFC опубликовала откровенное фото
«Все хорошо, детка»: звезда UFC опубликовала откровенное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять