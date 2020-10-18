Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой

Певица призналась, что еще со школьных лет боится воды

Даша Астафьева, которая накануне снялась в откровенном образе, показала бэкстейдж фотосессии под водой. Певица и модель признается, что боится воды, но фотографироваться очень любит, так что пересиливает свой страх.

Несколько фото и видео Астафьева опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость запечатлена в грациозных позах по водой. Для съемки в бассейне Даша надела откровенный купальник с воланами на груди.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Фото: instagram.com/da_astafieva

В соцсети Астафьева призналась, что некоторое время не умела плавать, а научилась этому, будучи в девятом классе школы.

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"Как только научилась, сразу стала бояться воды... Фотографироваться мне, как видите, важнее, чем бояться", – написала Даша.

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