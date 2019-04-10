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Даша Астафьева показала свои архивные обложки Playboy

Девушка также опубликовала фото с Хью Хефнером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева вновь порадовала сеть пикантными фото. Своим поклонникам Даша продемонстрировала архивные обложки знаменитого журнала Playboy, для которого Дарья снялась десять лет назад. Также Астафьева показала обложку 2011 года и 2019.

Кроме этого, модель опубликовала несколько совместных фото с Хью Хефнером, основателем знаменитого журнала, с которым, к слову, Дарья была лично знакома.

Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
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 С 16 до 20 лет фотосессии у Астафьевой проходили практически каждый день. Один известный фотограф, интересовавшийся двойниками, увидев фотографии Астафьевой, посчитал, что она внешне похожа на Бетти Пейдж — американскую модель 1950-х годов. В ее роли и прошла первая серьёзная фотосессия Астафьевой. В 2006 году девушка снялась для Playboy, а в 2008 ее пригласили на съемки в США. Тогда же она и познакомилась с Хью Хефнером.

Напомним, Даша Астафьева снова эпатировала сеть "голым" фото.

Ранее  Даша Астафьева опубликовала в своем Instagram два фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями. 

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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Источник: Сегодня
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