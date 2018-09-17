Даша Астафьева показала идеальную фигуру в облегающем костюме

Поклонники артистки пришли в восторг от ее внешнего вида

Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась глубоким декольте в облегающем костюме. "Лара Крофт, которую вы заслужили, Любимки", – подписала видео звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сен 2018 в 11:08 PDT

"Красотка! Глаз не отвести. Любуюсь Вами как картиной", "Даша, в Вас все прекрасно!", "Обожнюю тебе!!! Ти супер!!!", "Вы неотразимы!", "Вообще классная такая. И главное, без высокомерия и без пафоса всегда. Такая любимая поэтому", "Идеал ! Мой идеал! Обожаю вас", "Какая ты крутая в этом образе !!!Фигура супер", "Костюм супер! Очень идет. А фигура какая", -написали поклонники в комментариях.

Ранее Даша Астафьева показала откровенное декольте в черном боди.

На снимке она позирует в черном боди с глубоким декольте, которое едва ли прикрывает пышную грудь певицы.

Напомним, Даша Астафьева опубликовала в Instagram романтичные фото с женихом, артистка снялась топлес в чувственной фотосессии, а также Даша восхитила поклонников смелой фотосессией, где позирует в обтягивающем черном гольфе и легкой юбке в тон.