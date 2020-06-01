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Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Сегодня, 10:37

Откровенным снимком звезды поделилась фотограф Соня Плакидюк

Даша Астафьева, которая недавно показала результаты пикантной фотосессии, снова подтверждает слова своих поклонников о том, что она одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса.

На этот раз в Сети появился кадр, где Даша позирует на балконе совершенно обнаженной. Фотографию в Instagram разместила фотограф Соня Плакидюк.

Мы уже видели плоды совместной работы Сони и Даши, но, как известно, Астафьевой много не бывает. На новом фото певица предстала полностью голая на балконе, слегка завернутая в белоснежное одеяло. Астафьева эффектно выгнулась для снимка, демонстрируя пышную грудь и плоский живот.

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"Боженька лепил Дашу в хорошем настроении! В таком же мы и снимались, шел снег! Львов, февраль 2020", – написала в посте Соня Плакидюк.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/moi_sofism

Она также добавила черно-белый вариант этого снимка.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/moi_sofism

"Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет. А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью 17 минут, которые навсегда. И бесценны", – рассказывает Даша Астафьева о работе с фотографом.

Смотрите в сюжете, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу:

Напомним, что ранее Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

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