Даша Астафьева показала стройные ножки и блеснула сияющей кожей: фото

Певица позировала в летнем образе

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно показала полностью обнаженную фигуру, подтверждает, что совершенству нет предела и продолжает восхищать поклонников в социальной сети.

В этот раз в своем официальном Instagram-аккаунте Даша Астафьева опубликовала несколько эффектных кадров новой фотосессии. Знаменитость позировала перед фотообъективом известного фотографа Сони Плакидюк. В телесном боди и серебристых босоножках Даша сидела на краю винтажной ванной, наполненной цветами. Короткий наряд подчеркнул стройные длинные ноги артистки, в то время как ее кожа была покрыта увлажняющим маслом.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Образ Даши Астафьевой получился настолько роскошным, что в комментариях певицу назвали "бронзовой статуэткой". Кожа певицы выглядит безупречно не только благодаря средствам по уходу и рациону питания, но и тренировкам. В своей недавней публикации в социальной сети артистка в очередной раз призналась в любви к йоге.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Недавно Даша Астафьева примеряла образ блондинки в эффектном наряде – шикарные фото обескуражили ее подписчиков.

Ранее фотограф Соня Плакидюк показала закулисный кадр с эротической фотосессии Астафьевой.

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