Даша Астафьева появилась в эффектном наряде и примерила образ блондинки: фото

Украинская знаменитость обескуражила поклонников шикарным нарядом

Популярная украинская актриса, модель и певица Даша Астафьева, которая недавно показала обнаженную фигуру, вновь позировала в эпатажном наряде.

Украинская красотка примеряла сразу три образа – блондинки, шатенки с рыжим оттенком и свой естественный цвет волос. Знаменитость надела блестящий корсет, украшенный камнями, который подчеркнул ее формы. На одной из фотографий Даша Астафьева показала результат фото-эксперимента и предстала перед поклонниками сразу с тремя цветами волос.

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"Мы к вам приехали на час", – написала артистка в социальной сети.

Украинский боксер Иван Редкач сравнил образ Даши Астафьевой со светлыми волосами с Мэрилин Монро. И не просто так, ведь знаменитость является одной из самых привлекательных и ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии артистки.

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"Даши Астафьевой много не бывает", – написали в комментариях.

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Фотографии сделаны известным фотографом Соней Плакидюк, с которой Даша Астафьева регулярно кооперируется для творчества.

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Недавно Даша Астафьева сделала резонансное заявление и рассказала о странных предложениях, которые ей поступали.

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