Даша Астафьева прокатилась в метро впервые за 10 лет: известна причина

Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро, выпустив новое видео из серии "Киевских историй"

Даша Астафьева снимает серию роликов «Киевские историй» Фото: пресс-служба

Не так давно певица и модель Даша Астафьева объявила о запуске серии концептуальных короткометражных роликов под названием "Киевские истории". Эти видео совмещают личные переживания артистки с эстетикой культовых мест Киева, отдают дань поп-культуре 2000-х и просто позволяют нам красиво ностальгировать.

Даша Астафьева сменила имидж. Детали в сюжете:

К слову, первый выпуск Даша Астафьева посвятила мекке столичного стрит-фуда — "Киевской перепичке".

На этот раз звезда отправилась в поистине значимое и в какой-то мере мистическое для всех украинцев место: киевский метрополитен. Как призналась сама Даша, это был первый ее визит в подземку за последние десять лет.

"Метро, для меня, девочки из маленького провинциального городка, было первым местом, которое поразило и в то же время напугало. Все истории о призраках, духах и потустороннем мире в один миг стали реальностью, когда я впервые спустилась туда. Огромные толпы спешащих и не видящих друг друга людей. Грустные, веселые, маленькие, большие, такие разные, интересные и все как один — полупрозрачные. Ощущение, что, спускаясь под землю, каждый из нас попадает в царство привидений, осталось до сих пор. Именно потому эта локация и песня "Розовый фламинго" так красиво сложились в моей голове в одну картинку", – комментирует Астафьева.

Смотрите второй ролик Даши Астафьевой из серии "Киевские истории" – "Розовый фламинго":

Место съемок следующего ролика певица пока держит в тайне. Единственное, что известно наверняка — этот ролик будет далеко не последним. Так что, возможно, и у нас с вами будет шанс приобщится к творческому эксперименту Даши Астафьевой и стать случайным героем одной из ее историй.

Ранее мы также писали, что Дашу Астафьеву, которая сменила образ, сравнили с Настей Каменских.

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