Даша Астафьева рассекретила свои параметры

Оказывается, объемы певицы близки к модельным

Даша Астафьева рассекретила свои параметры Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая живет с родителями собственного парня, впервые рассекретила свои параметры. Самая горячая звезда украинского шоу-бизнеса не скрывает свой вес и объемы.

О личной жизни Даши Астафьевой смотрите в эксклюзивном сюжете:

Даша Астафьева пришла в студию шоу "Зважся!", чтобы поддержать одного из участников проекта "Зважені та щасливі". Там артистка призналась, что в детстве считала себя гадким утенком и получала множество обидных прозвищ от одноклассников.

Даша рассказала, что до 8 лет у нее не росли волосы из-за проблем со здоровьем. Девочка страдала, постоянно находилась в стрессе, и даже не мечтала о популярности и успехе.

Даша Астафьева на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Спустя годы Астафьева стала одной из самых горячих красоток украинского шоу-бизнеса. Она регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать свою фигуру.

В эфире шоу Даша Астафьева также рассекретила свой вес. По словам артистки, он составляет 60-62 кг. Параметры звезды, оказывается, практически модельные – 92-62-92.

Недавно Даша Астафьева представила откровенное видео на песню "Основной инстинкт".

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