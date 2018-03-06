Даша Астафьева рассекретила свой вес

Певица Даша Астафьева решила заняться собой и привести в порядок свое питание. На странице в Instagram артистка рассекретила свой вес и рассказала о вредных привычках. Астафьева показала фигуру в нижнем белье.

"Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек: алкоголь, сладкое и сомнительное окружение иногда. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трех раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках", – поделилась Даша.

Фото: Instagram

Недавно Даша Астафьева презентовала сексуальный клип с участием FREEDOM BALLET.

Напомним, Даша Астафьева в интервью "Сегодня" рассказала о сольном плавании.