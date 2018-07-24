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Даша Астафьева снялась топлес в чувственной фотосессии

Поклонники восхитились нежными фото артистки

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:00
Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева нередко становится героиней чувственных фотосессий. На этот раз девушка снялась топлес, ее грудь прикрывала лишь прозрачная ткань. Яркий фон для фото обеспечил букет из разных цветов. Даша позировала с минимумом макияжа.

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Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Многие поклонники в очередной раз восхитились внешним видом знаменитости: "Шикарная и очаровательная ", "Нереальное существо... ой не могу", "Какая тут хорошенькая , с веснушками", "Очень красивая фотография и Вы", "Очень чувственное фото", "Даша, это просто новая Весна Боттичелли".

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Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, Даша Астафьева показала стройные ноги в платье с высоким разрезом. Девушка опубликовала фото, на котором она позирует в мерцающем платье, подчеркивающем ее стройные ноги. Образ Астафьева дополнила красными лодочками на каблуках в тон помаде.

Напомним, Даша Астафьева восхитила поклонников новой фотосессиейНа своей странице в Instagram артистка опубликовала новые снимки из откровенной фотосессии, на которых она позирует в обтягивающем черном гольфе и легкой юбке в тон.

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Источник: "Сегодня"
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