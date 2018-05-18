Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии с женихом

Украинская певица предстала в нетипичном для нее образе

Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva Даша Астафьева снялась в романтичной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva 1/5

Украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фотографиями. На своей станице в Instagram она разместила снимки романтичной фотосессии.

Певица позирует в летящем платье с женихом Артемом Кимом, а также их собачкой породы сиба-ину.

Напомним, украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии. На странице знаменитости появились снимки, на которых Даша позирует в необычном образе. В подписи к фото Астафьева добавила хештег "Penny Dreadful" и один из снимков подписала: "Feels like hero from "Penny Dreadful (чувствую себя героиней "Пэнни Дрэдфул" – ред.).

Ранее Даша Асатфьева показала свои фото до и после похудения. Звезда села на специальную диету и занимается тренировками.

Мы также писали, Даша Астафьева разместила на своей страничке в Instagram новые соблазнительные фото. На снимках 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета, а ее лицо и декольте украшены блестками.

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