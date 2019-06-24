Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным

Избранница Холостяка призналась, чо первое время они жили в пустой квартире

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Главный герой романтического реалити "Холостяк 9" Никита Добрынин в финале шоу сделал выбор в пользу Даши Квитковой. Пара не только сохранила отношения после проекта, Никита и Даша вместе живут. К слову, ранее, еще во время телевизионной трансляции шоу, Добрынин заинтриговал поклонников заявлением о том, что он переехал в новую квартиру. Тогда публика терялась в догадках – переехал он туда сам или же с победительницей реалити.

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А на днах избранница Холостяка показала их квартиру, а также призналась, что полтора месяца они жили в пустой квартире – не было ни мебели, ни техники.

"Полтора месяца мы жили в пустой квартире. Не было кухни, мы пользовались службами доставки и ели на коробке, представляя, что это наш стол. Пока мы ждали приезд нашей идеальной кровати, мы спали на матрасе. Пока не было холодильника, мы покупали продукты на один день или ехали в ближайшую кофейню", – признается девушка.

Даша Квиткова также рассказала, что они с Никитой постепенно обустраивают жилище.

"Сейчас мы обустраиваем нашу квартиру, обживаем и заполняем ее. Появилась кровать, шкафы, самый мягкий диван в мире, кухня, на которой мы готовим завтраки, душевая и любимый пушистый ковёр, на который мы заваливаемся и смотрим сериалы", – говорит Даша.

Даша Квиткова показала их с Никитой Добрыниным квартиру Фото: instagram.com/kvittkova Даша Квиткова показала их с Никитой Добрыниным квартиру Фото: instagram.com/kvittkova Даша Квиткова показала их с Никитой Добрыниным квартиру Фото: instagram.com/kvittkova Даша Квиткова показала их с Никитой Добрыниным квартиру Фото: instagram.com/kvittkova Даша Квиткова показала их с Никитой Добрыниным квартиру Фото: instagram.com/kvittkova 1/5

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