Даша Квиткова рассказала, как над ней издевались мамы участниц "Холостяка"

Девушка призналась, что ей писали в сообщениях нелестные вещи

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Победительница 9 сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая недавно трогательно поздравила своего возлюбленного Никиту Добрынина с годовщиной отношений, призналась, что после окончания проекта стала жертвой травли в сети.

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Стоит отметить, что Квиткова и Добрынин стали первой парой в истории украинского "Холостяка", которая сохранила отношения и после завершения шоу.

Когда уже стало известно о победительнице шоу, Даше Квитковой начали писать в личные сообщения немало неприятных слов, а среди "хейтеров" были и мамы других участниц проекта.

"Мне даже писали мамы участниц, которые были со мной в сезоне. Писали не очень хорошие вещи", – рассказала Квиткова.

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Напомним, ранее Дарья Квиткова вспомнила, как зарождался ее роман с Никитой Добрыниным на проекте. Возлюбленная "холостяка" опубликовала архивное видео в честь годовщины их знакомства.

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